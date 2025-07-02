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В Госдуме оценили идею сделать 12 дней выходных на Новый год

Депутат Милонов поддержал идею сделать 12 дней выходных на Новый год
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Первый зампред председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал инициативу сделать 12 дней новогодними выходными в 2025-2026 годах. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

По его мнению, это особенно актуально для россиян, у которых есть дети.

«Потому что у детей как раз в это время наступают зимние каникулы. И довольно часто получается так, что они не совпадают с графиками государственных выходных, и дети оказываются предоставлены сами себе, пока родители на работе», — сказал он.

При этом депутат предложил сократить выходные для граждан, у которых нет детей. Однако Милонов отметил, что эту идею вряд ли можно реализовать, потому что все должны иметь право на отдых вне зависимости от семейного положения.

20 июня сообщалось, что министерство труда России намерено сделать 31 декабря 2026 года выходным днем. Глава ведомства Антон Котяков отметил, что в 2025 году последний день года уже будет выходным, и в 2026-м министерство постарается сохранить такую же практику. По его словам, идея сделать 31 декабря нерабочим связана с желанием дать людям время на подготовку к Новому году и семейному празднику.

Ранее в Госдуме призвали перенести новогодние выходные на май.

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