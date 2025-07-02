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Первые самолеты «Байкал» планируют передать «Авроре» в конце 2026 года

Алиханов: пять самолетов «Байкал» поставят в конце 2026 года
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Павел Бедняков/РИА Новости

Первые пять самолетов «Байкал» поставят авиакомпании «Аврора» в конце 2026 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов во время правительственного часа в Совете Федерации, передает ТАСС.

«В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании «Аврора», — сказал он.

В конце мая генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин заявил, что данные по поводу проблем в производстве самолета «Байкал» соответствуют действительности. По его словам, ошибки, возникшие при изготовлении самолетов, не являются критичными. Гендиректор отметил, что для исправления неполадок были привлечены специалисты из профильных институтов и с их помощью удалось устранить дефекты.

Лузгин также рассказал, что самолет «Байкал», который заменит советские «кукурузники» Ан-2, будет стоить от 220 до 340 млн рублей.

Ранее Трутнев рассказал, как «магическое поручение» Путина снизило цену самолета «Байкал».

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