На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине на нерестовую реку сошел крупный оползень

На Сахалине 30-метровый оползень частично перекрыл русло нерестовой реки Лютоги
true
true
true
close
Telegram-канал «Лотин Евгений Владимирович»

На Сахалине русло нерестовой реки Лютоги частично перекрыл крупный оползень. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Сахалинской областной думы Евгений Лотин.

Оползень сошел на реку в районе старой дороги на село Огоньки в Анивском городском округе. Его длина превышает 30 метров.

Создавшаяся ситуация может привести к серьезным последствиям для экосистемы. Необходимо предотвратить дальнейшее сползание грунта.

На состоявшемся заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Анивского муниципального округа было принято решение организовать регулярный мониторинг состояния склонов и акватории реки.

27 июня сообщалось, что в Киргизии эвакуировали 950 человек из-за прорыва дамбы на горном озере Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Поток воды смыл мост между селами. Людей временно разместили в школе, мечети, доме культуры и интернате.

Ранее на видео попал водитель, застрявший в машине над обрывом во время оползней в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами