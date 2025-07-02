На Сахалине на нерестовую реку сошел крупный оползень

На Сахалине русло нерестовой реки Лютоги частично перекрыл крупный оползень. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Сахалинской областной думы Евгений Лотин.

Оползень сошел на реку в районе старой дороги на село Огоньки в Анивском городском округе. Его длина превышает 30 метров.

Создавшаяся ситуация может привести к серьезным последствиям для экосистемы. Необходимо предотвратить дальнейшее сползание грунта.

На состоявшемся заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Анивского муниципального округа было принято решение организовать регулярный мониторинг состояния склонов и акватории реки.

27 июня сообщалось, что в Киргизии эвакуировали 950 человек из-за прорыва дамбы на горном озере Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Поток воды смыл мост между селами. Людей временно разместили в школе, мечети, доме культуры и интернате.

Ранее на видео попал водитель, застрявший в машине над обрывом во время оползней в Китае.