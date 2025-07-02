Прибытие более 20 рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

В аэропорту Толмачево задерживается прибытие более 20 рейсов в связи с туманом

Прибытие более 20 авиарейсов в новосибирский международный аэропорт Толмачево задерживаются в связи с сильным туманом. Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с метеоусловиями (туман) в настоящее время возможны задержки рейсов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что актуальная информация о рейсах представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта. По данным онлайн-табло, на прилет в настоящий момент задерживаются более 20 рейсов по различным направлениям, включая самолеты из Санкт-Петербурга, Пекина, Самары, Улан-Удэ, Томска и других городов.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее в российском аэропорту сняли ограничения на полеты.