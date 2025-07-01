Появилось видео из суда с задержанными в Баку россиянами

Россиян, которых 1 июля задержали в Баку, привезли в суд. Судя по видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza, все они избиты.

На кадрах видно, как российских граждан силой завели в клетку на пару минут, видимо для того, чтобы местные журналисты смогли сделать фотографии и снять видео. Затем их увели из зала суда.

По данным Baza, среди задержанных сотрудники RT, а также двое российских IT-специалистов: сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев и разработчик Дмитрий Безуглый.

30 июня в офисе Sputnik в Баку прошли задержания. По данным RT, расследуется информация о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». В МВД Азербайджана сообщили, что в офисе задержали семь человек.

В этот же день в Баку была задержана редактор видеоагентства Ruptly, которая снимала на видео обыски и задержания в офисе Sputnik Азербайджан.

Ранее СМИ Азербайджана сообщили о ликвидации двух ОПГ с участием россиян.