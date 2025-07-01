На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео из суда с задержанными в Баку россиянами

Baza: россиян, задержанных в Баку, привезли в суд
true
true
true

Россиян, которых 1 июля задержали в Баку, привезли в суд. Судя по видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza, все они избиты.

На кадрах видно, как российских граждан силой завели в клетку на пару минут, видимо для того, чтобы местные журналисты смогли сделать фотографии и снять видео. Затем их увели из зала суда.

По данным Baza, среди задержанных сотрудники RT, а также двое российских IT-специалистов: сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев и разработчик Дмитрий Безуглый.

30 июня в офисе Sputnik в Баку прошли задержания. По данным RT, расследуется информация о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». В МВД Азербайджана сообщили, что в офисе задержали семь человек.

В этот же день в Баку была задержана редактор видеоагентства Ruptly, которая снимала на видео обыски и задержания в офисе Sputnik Азербайджан.

Ранее СМИ Азербайджана сообщили о ликвидации двух ОПГ с участием россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами