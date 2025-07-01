В Подмосковье напомнили о возможности сыграть свадьбу в парке

Более 800 пар молодоженов заключили брак в парках Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«В этом году в числе самых востребованных парков для свадеб стали Парк Пехорка, Фабричный пруд, Центральный парк культуры и отдыха, Мытищи, Парк им. Талалихина, Парк им. Степанова», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что с помощью платформы «Свадьба в Подмосковье» будущие молодожены могут подобрать площадку для выездной церемонии бракосочетания. Всего на портале доступно более 70 площадок, среди которых не только парки, но и музеи, дворцы культуры и усадьбы.

На портале «Свадьба в Подмосковье» можно не только ознакомиться с полным перечнем выездных площадок, но и узнать подробную информацию о каждой из них.