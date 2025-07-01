Тренер: качать пресс по совету Путина сложнее, но эффективнее

Качать пресс по совету президента России Владимира Путина, заложив руки за голову, сложнее, но гораздо эффективнее. Об этом в интервью aif.ru сообщила фитнес-тренер, диетолог София Кованова.

«Руки за голову — это эффективнее для мышц пресса, если руки впереди, то работает передняя поверхность бедер и напряжение создается в пояснице», — пояснила Кованова.

Накануне российский лидер в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ по видеосвязи дал совет юным спортсменам, как правильно качать пресс. Соответствующее видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Я посмотрел, там ребята у вас тренируются за вашей спиной. Я вижу, что они делают — пресс подкачивают», — отметил глава государства.

При этом Путин уточнил, что руки лучше закладывать за голову, а не просто так приподниматься. Позже президент увидел, что спортсмен начал выполнять упражнение правильно.

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