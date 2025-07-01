В Дании задержали мужчину по подозрению в работе на иранскую разведку

AP: в Дании арестовали шпиона, который следил за еврейскими объектами Берлина

Датские власти задержали гражданина страны по подозрению в работе на иранскую разведку. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Подозреваемый в СМИ фигурирует как «Али С.». Его арестовали в Орхусе 27 июня. По данным прокуратуры, мужчина собирал в Германии данные о местах сбора еврейской общины Берлина и конкретных лицах, вероятно, для подготовки атак.

Сейчас мужчина ожидает экстрадиции в ФРГ, где ему предъявят обвинения. Следствие установило, что в июне он вел наблюдение за тремя частными владениями в столице Германии.

На прошлой неделе в Москве сотрудники ФСБ задержали двух граждан Молдавии, которых заподозрили в шпионской деятельности. По данным ведомства, подозреваемые прибыли в Россию под ложными документами, чтобы выполнить задания против безопасности страны, сообщили в службе. Оба подозреваемых дали признательные показания.

Ранее стало известно, как британская спецслужба 20 лет безуспешно искала российского шпиона.