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Россиянин подкараулил и покалечил курьера, обрызгавшего его из лужи

Житель Твери подкараулил и покалечил курьера, обрызгавшего его из лужи
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Shutterstock

В Твери 32-летний мужчина, оскорбившись поведением автокурьера, жестоко избил его и попал под суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2025 года. Местный житель, занятый в службе доставки, возвращался домой на машине и, двигаясь на небольшой скорости по улице Бобкова, случайно обрызгал из лужи мужчину с детьми, стоявших на тротуаре.

Последний проследил, куда направилась машина, и последовал за ней.

«Увидев, что машина остановилась неподалеку во дворе дома на улице Евгения Пичугина, обвиняемый подошел к водителю и сделал ему замечание в грубой форме, после чего, используя малозначительный повод, практически сразу нанес потерпевшему сильный удар кулаком в область головы, от которого последний упал и ударился головой об асфальт», — рассказали в прокуратуре.

Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Агрессору грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений» УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге мужчина покалечил соседа после вопроса о его делах.

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