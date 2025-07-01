Адвокат: четвертый фигурант по делу об убийствах в Екатеринбурге вину не признал

Четвертый фигурант преступной группы по делу об убийствах в Екатеринбурге Бакир Сафаров не признает свою вину. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Артем Счастливый, передает РИА Новости.

1 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля Сафарова по делу об убийствах прошлых лет.

«Вину мы не признаем, мы считаем, что здесь в нашем отношении следствие абсолютно не предоставило никаких доказательств», — сказал Счастливый.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два азербайджанца. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Речь идет об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого в 2001 году закололи кухонными ножами. Погибших в ходе задержания братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых СМИ называют главными подозреваемыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Азербайджане похоронили фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге.