Россиянам объяснили, как обезопасить себя при аренде жилья на курорте

Туристам лучше всего бронировать жилье на курорте через популярные сервисы, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, при встрече с арендодателем нужно проверить его паспорт и документ, подтверждающий то, что жилье находится в его собственности. Если квартиру сдают по просьбе владельца, нужно запросить доверенность, отметила юрист. Кроме того, она призвала составить опись передаваемого имущества.

«Советую все тщательно проверить: работает ли электричество, течет ли вода, не подтекают ли трубы, не сломана ли кровать, холодильник, телевизор и так далее. Если это не зафиксировать сразу, арендодатель потом может сказать, что это арендатор привел имущество в негодность», — предупредила Георгиева.

Фото найденных недочетов можно приложить к описи или отправить на электронную почту арендодателя. Ответным письмом последний должен написать «подтверждаю». Специалист также порекомендовала не оплачивать жилье наличными, чтобы остался чек.

Исследование OneTwoTrip до этого показало, что многие россияне уже запланировали поездки на бархатный сезон. Особенно в это время вырастет популярность зарубежных поездок — путешествия в другие страны запланировали 49% туристов, что на 14% превышает показатели прошлого года.

Ранее в РСТ рассказали, почему российские туристы почти не летают в Доминикану.