Экзамен в вузы по русскому для иностранцев унифицируют в следующем году

Экзамен в вузы по русскому языку для иностранцев унифицируют в 2026 году

Вступительное испытание по русскому языку для иностранных граждан, поступающих в российские вузы, будет унифицировано к началу приемной кампании 2026–2027 учебного года. Об этом сообщили ТАСС в министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

«К приемной кампании 2026–2027 учебного года вступительное испытание по русскому языку для иностранных абитуриентов будет унифицировано», — отметили в пресс-службе министерства.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время формат вступительного испытания и минимальное количество баллов для поступления определяются каждым университетом самостоятельно. Кроме того, с 1 марта 2025 года обязательным стало проведение внутреннего экзамена по русскому языку для иностранных граждан, поступающих на программы бакалавриата и специалитета, реализуемые на русском языке.

До этого президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России заявил, что для тестирования иностранных абитуриентов по русскому языку необходим единый стандарт.

Ранее стало известно, что только 7% детей мигрантов прошли тест по русскому для зачисления в школы РФ.