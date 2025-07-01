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Экс-премьер Украины заявил о катастрофе в газовом секторе страны

Азаров: действия украинских властей приводят к катастрофе в газовом секторе
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Нина Зотина/РИА Новости

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что целенаправленная политика украинских властей привела газотранспортную систему (ГТС) страны к катастрофическому состоянию. Об этом экс-политик написал в своем Telegram-канале.

«На примере украинской ГТС отчетливо прослеживается стратегия уничтожения целой страны», — написал Азаров.

Бывший премьер-министр сослался на статистические данные, свидетельствующие о полном упадке украинской ГТС. По его словам, ранее через украинскую газотранспортную систему транспортировалось 300 миллиардов кубометров газа, из которых 175 миллиардов кубометров шли транзитом в Европу. В настоящее время, по данным Азарова, эти показатели снизились до нуля.

На днях депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что в результате атак на энергетическую инфраструктуру, произошедших в период с декабря 2023 года по март 2024 года, Украина лишилась около половины своих мощностей по добыче природного газа. По его словам, в связи с этим страна вынуждена значительно увеличить объемы импортируемого газа для удовлетворения внутренних потребностей.

Ранее министр энергетики Украины признал ситуацию с газом сложной.

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