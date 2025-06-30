На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предъявили обвинения по делу о крупнейшем мошенничестве в здравоохранении

Минюст США предъявил обвинения 324 лицам по делу о мошенничестве на $14,6 млрд
close
Global Look Press

Министерство юстиции США предъявило обвинения 324 лицам по делу о крупнейшем в истории страны мошенничестве в сфере здравоохранения. Об этом сообщил глава уголовного департамента ведомства Мэттью Галеотти, передает РИА Новости.

Во время брифинга он уточнил, что речь идет о мошенничестве на сумму около $14,6 млрд.

«Это крупнейшее раскрытое преступление такого рода в истории США», — подчеркнул Галеотти.

По его словам, к организации схем причастны выходцы из России, Восточной Европы, Пакистана и ряда других стран, которые проникли в американскую систему здравоохранения, чтобы похищать деньги американских налогоплательщиков.

«Например, мы пресекли деятельность группировки, управлявшей из России и Восточной Европы десятками компаний по поставке медоборудования в США и подавшей фиктивных заявок на сумму более $10 млрд в программу страхования Medicare», — рассказал представитель минюста США.

Галеотти заявил, что для осуществления мошенничества использовались персональные данные свыше миллиона американцев.

До этого в ведомстве анонсировали расследование по вопросу помилования бывшим американским президентом Джо Байденом членов своей семьи и заключенных. По словам прокурора минюста по помилованиям Эда Мартина, данный процесс касается того, был ли экс-глава Белого дома компетентен и «не использовали ли другие его некомпетентность в своих интересах с помощью автоподписи» или какими-то другими способами.

Ранее россиянам рассказали о распространенных видах мошенничества в сфере ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами