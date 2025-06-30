В США предъявили обвинения по делу о крупнейшем мошенничестве в здравоохранении

Министерство юстиции США предъявило обвинения 324 лицам по делу о крупнейшем в истории страны мошенничестве в сфере здравоохранения. Об этом сообщил глава уголовного департамента ведомства Мэттью Галеотти, передает РИА Новости.

Во время брифинга он уточнил, что речь идет о мошенничестве на сумму около $14,6 млрд.

«Это крупнейшее раскрытое преступление такого рода в истории США», — подчеркнул Галеотти.

По его словам, к организации схем причастны выходцы из России, Восточной Европы, Пакистана и ряда других стран, которые проникли в американскую систему здравоохранения, чтобы похищать деньги американских налогоплательщиков.

«Например, мы пресекли деятельность группировки, управлявшей из России и Восточной Европы десятками компаний по поставке медоборудования в США и подавшей фиктивных заявок на сумму более $10 млрд в программу страхования Medicare», — рассказал представитель минюста США.

Галеотти заявил, что для осуществления мошенничества использовались персональные данные свыше миллиона американцев.

До этого в ведомстве анонсировали расследование по вопросу помилования бывшим американским президентом Джо Байденом членов своей семьи и заключенных. По словам прокурора минюста по помилованиям Эда Мартина, данный процесс касается того, был ли экс-глава Белого дома компетентен и «не использовали ли другие его некомпетентность в своих интересах с помощью автоподписи» или какими-то другими способами.

Ранее россиянам рассказали о распространенных видах мошенничества в сфере ЖКХ.