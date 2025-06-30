Путин дал совет по выполнению упражнений на пресс

Путин посоветовал при упражнениях на пресс закладывать руки за голову

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ по видеосвязи дал совет юным спортсменам, как правильно качать пресс. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Я посмотрел, там ребята у вас тренируются за вашей спиной. Я вижу, что они делают — пресс подкачивают», — отметил глава государства.

При этом Путин уточнил, что руки лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Позже президент увидел, что спортсмен правильно начал выполнять упражнение.

«Вот, как будто услышал, исправился», — прокомментировал Путин.

В ходе совещания российский лидер также заявил, что все задачи по развитию новых регионов должны быть выполнены в полном объеме. По его словам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям.

До этого Путин по видеосвязи принял участие в открытии шести новых молодежных центров в разных регионах страны. Они созданы в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области.

В ходе своего выступления президент РФ заявил, что страна предоставляет молодым людям безграничные возможности для реализации.

Ранее экс-премьер Украины сообщил, что в Киеве так и не поняли позицию Путина.