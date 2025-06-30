В Ереване демонтируют билборд в поддержку бизнесмена Карапетяна

Мэрия Еревана в сопровождении сотрудников полиции приступила к демонтажу билборда, установленного в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил портал 168.am.

Билборд был установлен на фасаде торгового центра «Ташир», принадлежащего бизнесмену. На опубликованных кадрах видно, что полицейские пытались уговорить руководство ТЦ пропустить машину мэрии к зданию. Позже на видео демонстрируется процесс демонтажа билборда.

Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей страны, что вызвало недовольство премьера Никола Пашиняна. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца

24 июня бизнесмена перевели из уголовного-исполнительного учреждения «Армавир» в следственный изолятор Службы национальной безопасности республики в Ереване. Других подробностей пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления минюста Армении Нона Навикян не привела.

Ранее Киркоров записал обращение к Пашиняну о гонениях на церковь и его друга.