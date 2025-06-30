Глава Минздрава РФ посетил Воронеж с рабочим визитом

Мурашко совершил рабочий визит в Воронеж, где он посетил ряд медучреждений

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко совершил рабочий визит в Воронеж. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе поездки Мурашко посетил радиотерапевтический корпус Воронежского областного клинического онкологического диспансера, который был открыт президентом России Владимиром Путиным в начале июня по видеосвязи. Компанию министру составили губернатор региона Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин.

Мурашко также осмотрел недавно открывшуюся Воронежскую городскую поликлинику № 10. По его словам, до конца текущего года должны быть завершены реконструкции еще 17 объектов.

«Видим, что из соседних регионов стали приезжать сюда, потому что тут условия позволяют», — отметил Мурашко в беседе с журналистами.

Сообщается, что он также посетил Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, где пообщался со студентами и вручил дипломы выпускникам — отличникам. Кроме того, министр наградил медиков и провел совещание по развитию здравоохранения в регионе.

В разговоре с журналистами он отметил высокий уровень ДТП, а также обозначил проблему алкогольной зависимости после посещения наркологического диспансера. Мурашко призвал жителей области обратить внимание на вредоносность алкоголя.

4 июня в Воронеже выезд на очередной вызов для врача бригады скорой медицинской помощи закончился обращением к коллегам — один из их пациентов сломал медику нос.

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