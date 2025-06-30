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Директор кузбасского предприятия украл золотой песок, развеял его по ветру и поплатился

В Кузбассе директор местного предприятия украл золотой песок и развеял его по ветру
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Shutterstock

В Кемеровской области директор местной фирмы получил уголовный срок за кражу в особо крупном размере с проникновением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации канала, Анатолий Подъяров, управляющий АС «Сибирь» и «Рудник+», проник в кассу золотодобывающей артели и украл золотой песок на сумму около 2,2 млн рублей. Затем мужчина разбросал необработанное золото над местом добычи. В суде он заявил, что сделал это, так как его компания не получила деньги по договору подряда.

Мужчину признали виновным во вменяемом ему преступлении и приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

До этого в сети появилось видео из американского Детройта, где устроили «денежный дождь» с вертолета. Около полудня над городом пролетел вертолет, с борта которого скинули сотни долларовых купюр.

Ранее полицейские вернули мужчине оставленный в поезде чемодан, в котором было $140 тыс.

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