Пьяный мужчина проглотил ложку и подумал, что это ему приснилось

SCMP: пьяный китаец проглотил ложку и решил, что ему это приснилось

Пьяный мужчина из Китая проглотил ложку и потом подумал, что это ему приснилось, пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Ян обратился к врачам шанхайской больницы в июне, испытывая дискомфорт в желудке и предполагая, что мог случайно проглотить кусочек пластика вместе с едой навынос. Однако рентген показал, что внутри его желудка находилась металлическая ложка длиной около 15 сантиметров.

Ложка оказалась застрявшей в двенадцатиперстной кишке. По словам медиков, предмет находился в крайне опасном положении, и даже незначительные движения могли привести к перфорации кишечника, внутреннему кровотечению или серьезным воспалительным процессам.

После диагностики Ян вспомнил, как в январе, будучи сильно пьяным, сидел в кафе в Таиланде и играл с кофейной ложкой. Вероятно, он проглотил ее случайно, но тогда никаких явных симптомов не заметил и подумал, что ему все это приснилось.

Специалисты успешно удалили инородное тело эндоскопическим методом, и состояние пациента после операции оценивается как стабильное.

Ранее врачи извлекли из желудка четырехлетнего мальчика пластиковую игрушку.