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В России приговорили мужчину за намерение вступить в проукраинское формирование

Суд в Самаре приговорил россиянина к 10 годам по делу о госизмене
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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Центральный окружной военный суд в Самаре признал виновным в государственной измене и приговорил к 10 годам лишения свободы россиянина, намеревавшегося вступить в проукраинское вооруженное формирование. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ, передает ТАСС.

Отмечается, что первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, гражданин России разделял идеологию признанной в стране террористической организации и нынешних властей Украины. Он принял решение вступить в вооруженное формирование, чтобы воевать против российских Вооруженных сил.

В мае прошлого года россиянин пытался покинуть страну через границу с Казахстаном, но сотрудники УФСБ по Самарской области задержали его на автомобильном пункте пропуска. Обвиняемый в ходе следственных действий признал вину. Он продемонстрировал правоохранителям переписку, которую вел с куратором запрещенной организации, и заполненную им анкету участника.

Ранее в Крыму задержали двух мужчин, передававших СБУ фото военной техники.

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