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В ДТП на Алтае погибли шесть человек, в том числе трое детей

Шесть человек погибли в ДТП с двумя легковушками на Алтае
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ГУ МВД России по Алтайскому краю

Трое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном МВД.

«В результате столкновения двух легковых автомобилей, которое произошло сегодня днем на 187 км автодороги А-322 в Шипуновском районе, погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель одной из легковушек выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

Расследование ДТП взял на контроль глава краевого МВД генерал-майор полиции Сергей Камышев.

29 июня при столкновении двух машин на Ставрополье погибли пять человек: водитель ВАЗ и трое его пассажиров, среди которых был 14-летний подросток. Пятым погибшим был 39-летний пассажир иномарки. Еще два человека пострадали, их доставили в больницу. Причиной аварии стал выезд одного из авто на встречную полосу движения — там он столкнулся с другим транспортным средством.

Ранее школьники угнали детский автобус и устроили ДТП в торговом центре в Подмосковье.

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