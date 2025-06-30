Россиянам объяснили, когда выгоднее покупать дачу

Многие россияне предпочитают покупать дачу летом, так как это удобнее – есть возможность оценить все преимущества нового участка и проверить коммуникации. Однако в это время цены, как правило, заметно повышаются, поэтому выгоднее решаться на такой шаг в межсезонье, рассказал RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«В разгар дачного сезона цены на загородную недвижимость могут быть выше, чем осенью или зимой. Многие продавцы знают, что летом спрос растет, и завышают стоимость», — отметил он, призвав желающих сэкономить перенести покупку на другое время года.

Важно также учитывать, что летом дача может выглядеть идеально, что иногда усыпляет бдительность покупателей. Тем не менее в любом случае важно не забывать проверять наличие всех необходимых документов, наличие обременений, соответствие построек требованиям. Лучше всего проводить сделку при участии инженеров и юристов, которые оценят, в порядке ли участок и документы на него.

Отдельное внимание нужно уделить инфраструктуре в целом – важно узнать, работают ли магазины, все ли хорошо с дорогами, будет ли возможность добраться до дачи зимой. При намерении иметь дачу, на которой можно жить, следует уточнить, есть ли рядом другие объекты – школа, медпункт и прочее. Все это необходимо выяснить перед покупкой участка, заключил депутат.

Напомним, Чаплин также сообщал, что на покупку дачи в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) можно потратить семейную ипотеку. Это особенно актуально для семей с детьми, которые нуждаются в свежем воздухе и просторе для игр. При этом договор индивидуального жилищного строительства является ключевым условием для использования семейной ипотеки.Ранее юрист назвал обязательные действия при покупке дачи.

Ранее юрист назвал обязательные действия при покупке дачи.