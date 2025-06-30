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В Санкт-Петербурге задержали пособников аферистов, обманувших 120 человек

МВД: в Петербурге задержаны пособники мошенников, обманувшие людей на 150 млн

Полицейские задержали в Северной столице двух пособников мошенников, обманувших примерно 120 человек более чем на 150 миллионов рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, с прошлого года злоумышленники звонили через мессенджеры на мобильные телефоны граждан и представлялись сотрудниками государственных организаций и силовиками. Аферисты утверждали, что из-за утечки персональных данных неизвестные пытаются похитить сбережения. Дальше людей просили перевести деньги на якобы безопасный счет.

«По указанным реквизитам введенные в заблуждение граждане переводили средства, которые впоследствии обналичивались», — сказано в посте.

Известно, что один из задержанных оформлял на подставных лиц коммерческие организации и специализированные счета, через которые выводились средства пострадавших.

Другой мошенник обналичивал эти средства и по указанию кураторов передавал следующим участникам схемы. В домах аферистов правоохранители нашли телефоны и банковские карты.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Фигурантам предъявлено обвинение, их заключили под стражу, добавила Волк.

Ранее россиянин спас пожилого соседа от мошенника, подслушав его телефонный разговор.

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