Ученые раскрыли, какое питание снизит риск развития рака

Сбалансированное питание поможет снизить риск развития рака. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ученых.

Так, они рекомендуют включать в рацион больше овощей и фруктов, в которых есть клетчатка, потому что она помогает в профилактике различных типов рака, включая рак легких и толстой кишки.

«Клетчатка помогает выводить избыток желчи из желудочно-кишечного тракта, которая связывается с PFAS и предотвращает их всасывание в кровь. Это открытие важно, так как 9 из 10 людей не получают достаточное количество клетчатки», — отметили в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что это может повысить риск заболеваний, включая рак толстой кишки.

Ученые из Калифорнийского университета до этого установили, что хронический стресс и злоупотребление жирной пищей могут способствовать раннему развитию рака поджелудочной железы. В ходе доклинических исследований было установлено, что нейромедиаторы, связанные со стрессом, и гормоны, связанные с ожирением, активируют белок CREB, который играет ключевую роль в росте раковых клеток.

Ранее был назван продукт, повышающий риск развития рака желудка при правильном питании.