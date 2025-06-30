В Германии рекордная засуха привела к жестким мерам по экономии воды

В Германии из-за катастрофической засухи введен запрет на полив частных садов общественной водой. Об этом сообщает журнал Focus.

Рекордно низкие осадки и резкое снижение уровня грунтовых вод вынудили власти запретить забор воды в реках, озерах и колодцах как для частных, так и для общественных нужд.

Сейчас под угрозой штрафа в €50 тыс. запрещено поливать сады и спортивные площадки в некоторых района федеральных земель Бранденбург, Саксония-Анхальт, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Ограничения также касаются ежедневного орошения грунтовой водой.

17 июня губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в восьми муниципалитетах Краснодарского края из-за засухи введен режим ЧС. Глава края подчеркнул, что данная мера позволит оперативно оказать адресную поддержку предприятиям, а также сохранить экономику и трудовые коллективы.

Ранее сообщалось, что человека признали главным фактором глобального потепления.