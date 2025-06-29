КГБ Белоруссии провел операцию «Гарпун»

КГБ Белоруссии провел спецоперацию по разоблачению группы, которая планировала атаковать стратегические объекты республики. Об этом сообщает ОНТ.

В публикации отмечается, что ведомство провело многоходовую спецоперацию «Гарпун».

«Ее целью было вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы с воздуха взорвать белорусские стратегические объекты», — утверждает телеканал.

Подчеркивается, что операция продолжалась 732 дня.

До этого в пресс-службе КГБ республики заявили, что Запад использует украинский кризис в качестве фактора для дестабилизации обстановки в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России, при этом активно задействуются возможности западных спецслужб.

В рамках переговоров председателя КГБ Белоруссии генерал-лейтенанта Ивана Тертеля и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина стороны подчеркнули, что коллективный Запад продолжает оказывать на СГ негативное воздействие, в рамках которого активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб.

Ранее в Белоруссии сообщили об активизации авиаразведки НАТО.