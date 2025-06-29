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Мужчина выловил из реки семь боевых гранат и сбежал

NTK: британец выловил из реки семь ручных гранат и сбежал с пятью
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Shutterstock

Полиция Великобритании разыскивает мужчину, который выловил в реке семь боевых гранат и сбежал. Об этом сообщает Need To Know.

Издание подчеркивает, что инцидент произошел 21 июня неподалеку от города Бирмингем в графстве Уэст-Мидлендс. Жители небольшого населенного пункта заметили у реки мужчину, который искал в воде ценности с помощь магнитной удочки.

В публикации утверждается, что британцу удалось выловить несколько предметов, которые оказались ржавыми ручными гранатами. Пять снарядов мужчина забрал себе и скрылся с ними. Полицейские, прибывшие на место инцидента, забрали две оставшиеся гранаты.

Представители правоохранительных органов обратились к британцу через соцсети с просьбой связаться с ними для того, чтобы забрать гранаты и обезвредить.

До этого в Санкт-Петербурге в подвале гостиницы «Спутник» на улице Тореза нашли тайник с внушительным схроном, напоминающим снаряжение диверсанта.

Ранее в Москве на автовокзале обнаружили гранату у пассажира.

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