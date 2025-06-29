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Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 30 июня
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Власти Ирана продлили запрет на внутренние и международные полеты на севере, западе и юге страны до 30 июня, заявил министр дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахван. Об этом сообщает агентство Mehr.

По словам министра, отмена на полеты внутренних и международных рейсов была продлена до 14:00 (13:30 мск) 30 июня.

Накануне Иран разрешил международным рейсам использовать свое воздушное пространство над центральной частью страны и частично — над западными регионами.

Также Росавиация дала согласие на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании. В ведомстве отметили, что специалисты продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в этом регионе.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль приступил к проведению операции под кодовым названием «Восстающий лев», в рамках которой были подвергнуты ударам иранские ядерные и военные объекты. В ответ на это Иран незамедлительно активировал собственную операцию «Правдивое обещание — 3», осуществив удары по военным целям на территории Израиля.

Ранее стало известно, когда самолеты из России снова полетят в Израиль.

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