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Пьяная россиянка поссорилась с мужем и ударила его ножом в живот

В Петербурге женщина ударила мужа ножом в живот во время ссоры
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Shutterstock

В Выборгском районе Петербурга застолье пьяной семейной пары закончилось ссорой и ножевым ранением. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Из многоэтажки в Парголово в ночь на 28 июня был госпитализирован мужчина с ножевым ранением брюшной полости. Пострадавший потерял много крови, он находится в отделении реанимации.

Выяснилось, что на мужчину напала жена. Пара распивала спиртные напитки и поссорилась. В ходе конфликта женщина схватила нож и ударила мужа в живот. Нападавшую задержали.

До этого в Белгородской области юноша изрезал ножом родителей и сестру-подростка. Молодой человек поссорился со своим 55-летним отцом и схватился за нож. Он успел ранить его самого, 52-летнюю мать и 15-летнюю сестру. Раненый отец семейства сумел отобрать у сына нож и ударил его в ответ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяная петербурженка ударила возлюбленного ножом в голову во время ссоры.

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