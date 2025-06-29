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Ребенок пострадал при обрушении детского аттракциона во Владивостоке

Во Владивостоке рухнул детский аттракцион

В Приморье прокуратура устанавливает обстоятельства обрушения детского аттракциона, пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на Спортивной набережной, в результате обрушения карусели пострадал ребенок. Несовершеннолетний получил ушиб головы. По факту произошедшего проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводит региональная прокуратура.

Установлено, что обслуживание и эксплуатация аттракциона осуществлялись ненадлежащим образом. По данным РИА Новости, у карусели во время движения оторвалось сиденье.

До этого в Москве люди застряли на высоте 10 м в парке развлечений «Остров мечты». Спуститься на землю с карусели «Воздушный поезд» не могли 17 человек, в числе которых пятеро детей. На место были вызваны технические специалисты, которые перезапустили аттракцион. В администрация парка объяснила произошедшее тонической остановкой.

Ранее в Якутском городском парке перевернулся детский аттракцион «Веселые горки».

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