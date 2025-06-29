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Облачная и теплая погода ожидается в Москве в воскресенье

Облачность и до 22°С тепла ожидается в Москве в воскресенье
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве ожидается облачность с прояснениями в воскресенье, 29 июня. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Воздух прогреется до 22°С, дождей не предвидится. В ночь на понедельник похолодает до +12°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах +18-23°С. В ночь на понедельник там похолодает до +8°С.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с +22–25 градусами вернется в Московский регион со 2 июля. С наступлением нового месяца в столице температура будет повышаться, ночью она будет около +10–15℃, днем — +17–22℃. Постепенно дневные значения составят +22–25℃.

Также Вильфанд предупредил о жаркой погоде до +30 градусов на Урале и Дальнем Востоке. Эта температура на 5–10°C выше нормы.

Ранее синоптик предупредил о жаркой погоде на Урале и Дальнем Востоке.

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