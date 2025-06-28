На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге заработал первый открытый всесезонный бассейн «в волнах Финского залива»

В Петербурге начал работу крупнейший бассейн у Финского залива
close
Валентин Егоршин/ТАСС

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге заработал новый круглогодичный комплекс с открытыми бассейнами, передает ТАСС.

Как отмечается, «Бассейн у Флагштока» возведен на рекордные 2,5 года при поддержке ПАО «Газпром». Комплекс включает большой 50-метровый бассейн для спортивного плавания и малый 20-метровый бассейн. Последний можно использовать как детский и гидромассажный. Круглый год температура воды составляет около +28–32°C. С 29 июня он будет открыт для всех желающих с 7:00 до 10:00.

«Это гидротехнические объекты, которые сооружены прямо в волны Финского залива. При этом бассейн полностью защищен от волн и ото льда», — сказал глава правления компании Алексей Миллер.

На прошлой неделе стало известно, что группа компаний «Хуа-Жэнь» из Китая построит крупный индустриальный парк «Дружба» в Ленинградской области. Среди резидентов парка пока числятся три компании КНР — производитель лифтов, нано- и микротехнологий и оптоэлектроники. Строительство парка планируется закончить к 2027 году, на площади 38 тыс. кв.м появится 640 новых рабочих мест.

Ранее известный по круизам в Петербург паром отправили в утиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами