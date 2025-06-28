В Петербурге заработал первый открытый всесезонный бассейн «в волнах Финского залива»

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге заработал новый круглогодичный комплекс с открытыми бассейнами, передает ТАСС.

Как отмечается, «Бассейн у Флагштока» возведен на рекордные 2,5 года при поддержке ПАО «Газпром». Комплекс включает большой 50-метровый бассейн для спортивного плавания и малый 20-метровый бассейн. Последний можно использовать как детский и гидромассажный. Круглый год температура воды составляет около +28–32°C. С 29 июня он будет открыт для всех желающих с 7:00 до 10:00.

«Это гидротехнические объекты, которые сооружены прямо в волны Финского залива. При этом бассейн полностью защищен от волн и ото льда», — сказал глава правления компании Алексей Миллер.

На прошлой неделе стало известно, что группа компаний «Хуа-Жэнь» из Китая построит крупный индустриальный парк «Дружба» в Ленинградской области. Среди резидентов парка пока числятся три компании КНР — производитель лифтов, нано- и микротехнологий и оптоэлектроники. Строительство парка планируется закончить к 2027 году, на площади 38 тыс. кв.м появится 640 новых рабочих мест.

Ранее известный по круизам в Петербург паром отправили в утиль.