Названа предварительная причина крушения самолета в Подмосковье

СК: самолет в Подмосковье рухнул во время выполнения фигуры высшего пилотажа

Самолет ЯК-18Т, рухнувший в районе деревни Паново в Подмосковье, мог упасть при исполнении фигуры высшего пилотажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По версии следствия, авария произошла при неудачном выполнении летчиком «бочки». На борту самолета находились четыре человека, никто из которых не выжил.

Трагедия произошла днем 28 июня. Воздушное судно загорелось сразу после падения. Пламя вскоре потушили. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Точные причины катастрофы устанавливаются.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее стало известно, что у разбившегося в Подмосковье самолета не было сертификата летной годности.