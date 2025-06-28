На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа предварительная причина крушения самолета в Подмосковье

СК: самолет в Подмосковье рухнул во время выполнения фигуры высшего пилотажа
close
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Самолет ЯК-18Т, рухнувший в районе деревни Паново в Подмосковье, мог упасть при исполнении фигуры высшего пилотажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По версии следствия, авария произошла при неудачном выполнении летчиком «бочки». На борту самолета находились четыре человека, никто из которых не выжил.

Трагедия произошла днем 28 июня. Воздушное судно загорелось сразу после падения. Пламя вскоре потушили. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Точные причины катастрофы устанавливаются.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее стало известно, что у разбившегося в Подмосковье самолета не было сертификата летной годности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами