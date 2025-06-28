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Российский подросток пытался залезть на вагон поезда и не выжил, получив удар током

В Пензенской области подросток не выжил, пытаясь залезть на вагон поезда
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Shutterstock/Anna Nestera

В Пензенской области 14-летний подросток пытался залезть на вагон поезда и не выжил, получив удар током. Об этом сообщает Западный МСУТ СК России.

Инцидент произошел 27 июня на 197-м километре железнодорожной станции Колышлей. Школьник получил удар электрическим током при попытке забраться на грузовой вагон, который в этот момент стоял отдельно. В результате случившегося подросток не выжил.

Следствие квалифицировало произошедшее по ч. 2 ст. 263 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы для установления всех деталей и обстоятельств случившегося.

До этого в Волгограде ребенок 2012 года рождения забрался на поезд ради красивого фото и получил удар током, дотронувшись до электрической дуги. В результате пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали ожоги.

Ранее молодой человек получил удар током на железной дороге в Новоалтайске.

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