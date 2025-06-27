Москвич два года насиловал собственную дочь

В Москве суд отправил под стражу отца, которого обвиняют в надругательстве над собственной 13-летней дочерью. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год мужчина неоднократно домогался девочки и насиловал ее.

Только спустя время пострадавшая смогла рассказать о ситуации в семье учителю. Педагог сообщил в правоохранительные органы. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

«По ходатайству следствия Останкинским районным судом города Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Мурманске завершилось расследование в отношении тренера, которого обвинили в домогательствах в отношении собственных подчиненных. По версии следствия, педагог приставал к двум девочкам в спортшколе и в детском лагере.

Ранее в Англии трое мужчин заманили 12-летнюю девочку в трейлер и три дня насиловали ее.