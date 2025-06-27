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В Армянской апостольской церкви осудили действия силовиков в Эчмиадзине

Католикос Арам I: необходимо уважать святыни Армянской апостольской церкви
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CatholicosAramI/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Киликийский католикосат Армянской апостольской церкви (ААЦ) осудил действия силовиков в Эчмиадзине. Об этом заявил Католикос Арам I, пишет Telegram-канал «Армянская вендетта».

«С прискорбием мы узнали о входе государственных правоохранительных органов в Святой Эчмиадзин и о недопустимой ситуации, сложившейся там», — сказал священнослужитель.

В ААЦ утром 27 июня заявили о проникновении сотрудников правоохранительных органов Армении на территорию святыни и резиденцию Католикоса всех армян. Их целью была попытка задержать архиепископа Микаэла Аджапагяна, главы Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), находившегося в Эчмиадзине в качестве координатора ежегодного собрания духовенства.

«Мы осуждаем подобные действия. Необходимо уважать наши святыни», — подчеркнул Католикос Арам I.

Также в своем обращении он призвал власти Армении прекратить волну арестов.

«Призыв к государственным органам: прекратить волну арестов», — сказа Католикос Арам I.

Ранее Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) выступила с заявлением, в котором назвала неприемлемым поведение армянских правоохранительных органов в Эчмиадзине и применение ими силы в отношении граждан.

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