СК завел уголовное дело против поджигателя электростанции в Воронежской области

СК: дело о диверсии завели против поджигателя электростанции под Воронежем

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Диверсия» против сотрудника транспортной полиции, который поджег электростанцию в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следователей, 27 июня мужчина повредил объект энергетической инфраструктуры. Фигурант был задержан с поличным при попытке совершения еще одного поджога. Сообщается, что задержанный мог совершать преступления под влиянием телефонных мошенников.

«Сотрудник полиции задержан, он допрашивается об обстоятельствах совершенного преступления, с ним выполняются иные следственные и процессуальные действия», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении мужчины проходит по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).

До этого Telegram-канал Baza писал, что правоохранитель сначала безуспешно пытался совершить диверсии в селах Байчурово и Рождественское Поворинского района, а также в населенном пункте Танцырей Борисоглебского района.

Ранее подозреваемые в попытке диверсии в Бердянске раскаялись в содеянном.