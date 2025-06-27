Россияне ответили, планируют ли их дети и внуки покупать квартиру

Большинство (70%) россиян сообщили, что их дети и внуки не планируют всегда жить в съемных квартирах и хотят приобрести или уже купили собственное жилье. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 3,4 тыс. человек.

Однако 14% опрошенных заявили, что у их детей нет возможности приобрести квартиру, поэтому, скорее всего, им придется ее арендовать.

«Ну, при такой ставке купить что-либо вообще невозможно, приходится снимать. Можно, конечно, взять какую-нибудь видавшую виды квартиру в регионах, но там же ничего нет: ни работы, ни развлечений, людей, жизни», — поделился участник опроса.

Оставшиеся 16% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что в их семье есть несколько квартир, поэтому детям не придется переживать за это. Кто-то из них специально взял ипотеку, пока дети были маленькими.

Исследование Intermark Аренда до этого показало, что съем самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 4,2 млн рублей в месяц. Компания проанализировала рейтинг «золотой сотни» съемных квартир в столице (Prime Central Moscow Rentals TOP-100 Index) по итогам третьего квартала. За июль — сентябрь средняя стоимость жилья в списке выросла на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1,48 млн рублей в месяц.

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