Мать высокопоставленной украинской чиновницы купила квартиру по цене в разы ниже рыночной

Мать министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной купила квартиру в Киеве по цене почти в четыре раза ниже рыночной. Об этом сообщил украинский телеканал hromadske.

По его данным, мать главы ведомства Надежда Кравец купила трехкомнатную квартиру в ЖК «‎Львовская площадь» в украинской столице.

«‎Официально Кравец купила квартиру за три миллиона гривен — около 83,2 тысячи долларов на момент покупки. Тогда как минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом ЖК в октябре 2022 года стартовала от 12 миллионов гривен, или 300,1 тысячи долларов»‎, — сказано в материале.

Как стало известно каналу, этой квартиры в декларации Стефанишиной о доходах нет.

В начале июня текущего года портал Alchourouk писал, что президент Украины Владимир Зеленский купил для матери квартиру в Дубае. Жилье находится в самом высоком небоскребе мира — Бурдж-Халифа. По данным журналистов, украинский лидер купил жилье в качестве подарка на день рождения своей матери Римме. Площадь «‎двушки» составляет примерно 2000 квадратных футов (около 186 квадратных метров).

Как пишет портал, сделку завершили 16 сентября, эта дата совпала с днем рождения матери украинского президента, ей исполнилось 74 года. Подарок стоил, как уточняется в материале, около $3,2 млн.

Ранее в Нигерии сообщили, что супруга Зеленского якобы потратила в Нью-Йорке более $1 млн.