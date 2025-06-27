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Qatar Airways оставила россиян без багажа на Мальдивах

Авиакомпания Qatar Airways оставила россиян без чемоданов на Мальдивах
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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Авиакомпания Qatar Airways, признанная одной из лучших в мире, оставила российских туристов без багажа на Мальдивских островах. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Туристы рассказали, что совершали перелет на фешенебельный курорт в Индийском океане из Москвы с пересадкой в Катаре. При оформлении билетов в аэропорту Шереметьево пассажирам выдали посадочные талоны только до Дохи, заверив, что багаж будет автоматически перенаправлен в Мале.

Однако по прибытии на Мальдивы россияне не обнаружили свои чемоданы. Данная ситуация коснулась всех пассажиров, летевших транзитом через Катар.

«Четыре дня без одежды, обуви, без кремов и лекарств с двумя детьми. В отеле предложили какой-то набор вещей «на такие случаи», — возмутились путешественники.

Пострадавшим пришлось потратить $600 (47 тысяч рублей) на приобретение предметов первой необходимости. Кроме того, в отеле не оказалось аптеки, а посещение врача обошлось еще в $40 (3 тысячи рублей).

«Пришлось ходить по соотечественникам, так себе удовольствие при цене проживания под миллион рублей», — заключили туристы.

Сегодня в Таиланде пассажира с лишним весом сняли с рейса из-за требований предоставить ему более комфортное место.

Ранее россиянин подал в суд на авиакомпанию после того, как стюард разбудил его во время полета.

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