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Женщина издевалась над своей девятилетней дочерью, проводя трансляции для педофилов

NYT: жительницу Вьетнама уличили в создании порно-контента с 9-летней дочерью
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Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Вьетнама проводила трансляции, где совершала сексуализированное насилие в отношении своей девятилетней дочери. Об этом пишет New York Times.

Девочка из Вьетнама стала жертвой насилия со стороны своей матери, которая организовывала трансляции с ее участием в таких приложениях, как Bigo Live, BuzzCast и WhatsApp, а также создавала ролики на заказ для клиентов из США и других стран. По словам сотрудника министерства внутренней безопасности США, главными заказчиками такого контента являются именно американцы.

Когда женщину поймали, она объяснила свои действия нуждой в деньгах. Сейчас ребенок находится под опекой государства. Ее мать арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней и создании материалов с сексуальным насилием над детьми. Если вина будет доказана, женщине грозит от 20 лет до пожизненного заключения. Расследование дела продолжается.

Ранее детский терапевт сидела в чатах для педофилов и распространяла порно с детьми.

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