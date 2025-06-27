ФАС РФ проверит провайдеров из-за проблем с доступом к интернету в 31 московском ЖК

ФАС: направлены запросы о барьерах при получении доступа в дома в Москве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила операторам связи запросы о барьерах при получении доступа в 31 жилой комплекс в Москве и Подмосковье из-за проблем с одним из провайдеров. Об этом сообщается на сайте службы.

«Служба проводит проверку в связи с многочисленными обращениями и распространяемой в СМИ информацией»‎, — сказано в сообщении.

Как отметили в ФАС, запросы направили восьми операторам. Ведомство изучит представленную провайдерами информацию и определит факторы, которые привели к ограничению выбора оператора связи в 31 ЖК.

Кроме того, ФАС России рассмотрит сведения жилищных инспекций об управляющих компаниях таких ЖК. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования, отмечается в сообщении.

До этого правительство Приморского края подтвердило введение периодических отключений мобильного интернета на территории региона в рамках мер безопасности. При этом голосовая связь и SMS остаются полностью доступными для жителей.

В министерстве цифрового развития края уточнили, что проводной интернет, Wi-Fi-соединения и банковский эквайринг не затрагиваются ограничениями.

Ранее россиянам объяснили, как нужно подготовиться к отключению мобильного интернета.