Названы категории россиян, которые могут рассчитывать на дальневосточную ипотеку

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине, учителя, врачи, граждане, переехавшие из зоны боевых действий, молодые семьи, а также сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса могут подать заявку на дальневосточную ипотеку. Об этом в интервью РИАМО сообщила руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.

По ее словам, военнослужащим необходимо предоставить справку о прохождении службы в зоне СВО.

«Учителям и врачам стоит обратить внимание на требование по стажу — не менее пяти лет. Также есть утвержденный классификатор должностей, которые могут воспользоваться данной программой — его можно уточнить у сотрудника банка при подаче заявки», — отметила эксперт.

Она добавила, что для переехавших из зоны СВО необходимо предоставить один из документов: сертификат беженца, сертификат на приобретение недвижимости в конкретном регионе или документ, подтверждающий сам переезд.

Что касается молодых семей, оба супруга должны быть младше 36 лет. Кроме того, супруга обязательно выступает созаемщиком, заключила Толпинская.

Министр финансов РФ Антон Силуанов до этого заявил, что россияне, как и прежде, будут получать льготные ипотечные кредиты, банки «найдут выход», тем более что Минфин ранее повысил субсидируемую маржу: она сейчас составляет 3% по семейной ипотеке.

Ранее россиянам рассказали о льготах на покупку недвижимости, о которых мало кто знает.