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Сбер помог задержать подозреваемого в хищении 1 млрд рублей

Служба безопасности Сбера помогла задержать лидера ОПГ
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Служба безопасности Сбера совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали организатора преступной группы (ОПГ), которого подозревают в хищении кредитных средств нескольких российских банков на сумму около 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Следствие полагает, что группа преступников действовала с января 2023 года по март 2024 года. По версии следствия, подозреваемый и его сообщники оформляли фиктивные кредиты на подставных предпринимателей с помощью поддельных документов.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, преступники также за вознаграждение вовлекали в свои схемы обычных граждан в качестве подставных владельцев бизнеса.

«Злоумышленники заманивают легким заработком и обещают безнаказанность, однако ― подставные лица такие же участники обмана. Содействие злоумышленникам в сомнительных схемах грозит уголовной ответственностью и серьезными последствиями для жизни каждого участника и его близких», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что цифровые технологии и сотрудничество банков с правоохранительными органами эффективно помогают раскрывать любые подобные схемы.

«Если вам предлагают участие в подобных схемах ― сообщите об этом в правоохранительные органы», — отметил Кузнецов.

В отношении задержанного и его сообщников заведено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) ― «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

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