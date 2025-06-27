Агрессивная домашняя собака два раза напала на одну и ту же женщину во Владивостоке

Во Владивостоке возбудили дело после двух нападений собаки на одну женщину

Во Владивостоке хозяин собаки, дважды напавшей на одну женщину, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает СКР по Приморскому краю.

По версии следствия, 45-летняя местная жительница дважды пострадала от нападения животного. Первый случай произошел в ноябре прошлого года около дома по улице Адмирала Кузнецова, второй — там же в мае этого. Следователи установили, что хозяин отправлял пса на самовыгул без намордника и привязи.

Женщина получила телесные повреждения, и в отношении владельца животного возбудили уголовное дело о хулиганстве. Собаку изъяли у подозреваемого и поместили в специальный питомник, где она будет находиться до рассмотрения уголовного дела.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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