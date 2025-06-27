На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержание прохожей дебошира с ножом на омском вокзале попало на видео

В Омске прохожая обезвредила мужчину с ножом, который угрожал работникам вокзала

На вокзале Омска случайная прохожая задержала дебошира с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел 26 июля на привокзальной площади. Как рассказали в МВД, работники безопасности вокзала сделали замечание мужчине, который распивал на улице крепкий алкоголь. Вместо того чтобы убрать бутылку, он проявил агрессию: достал нож и стал бросаться на работников транспортной компании. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала случившееся, мужчина в черной спортивной кофте и белых штанах делает выпады с ножом в сторону двух мужчин в униформе. Чуть позже к работникам вокзала присоединяются еще двое их коллег, и вместе они пытаются остановить дебошира.

В итоге мужчинам помогла младший лейтенант полиции Людмила Андреева, которая в момент инцидента оказалась рядом.

«Действуя тактически грамотно, она применила к агрессивному мужчине боевой прием борьбы, что позволило совместно с работниками транспортной безопасности задержать опасного человека», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Задержанного передали в дежурную часть полиции, откуда его перевели в медицинское учреждение.

Ранее в Ярославле грабитель напал на пенсионерку на кладбище и получил отпор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами