Минкультуры сообщило об 1,8 млн учащихся в детских школах искусств

С 2019 года число детей, обучающихся в детских школах искусств (ДШИ), увеличилось почти на 53 тыс. Об этом сообщила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева.



По ее словам, интерес детей к обучению в школах искусств вырос в том числе благодаря реализуемым инициативам в рамках национальных проектов.



«В нашей стране на сегодняшний день работают 5 тыс. детских школ искусств, в которых учатся 1,8 млн детей. И за последние годы, в том числе благодаря национальному проекту «Культура», у нас произошел значительный прирост – с 2019 года число обучающихся в российских ДШИ увеличилось почти на 53 тыс. Это свидетельствует о высокой востребованности российского творческого образования», — сказала она.



Алексеева отметила, что модернизация детских школ искусств и училищ при поддержке Минкультуры проводится по всей стране. За последние шесть лет более 1900 учреждений получили 53 тыс. новых музыкальных инструментов, оборудование и литературу. Также было отремонтировано свыше 850 зданий ДШИ.



«Важно, чтобы у каждого ребенка была возможность обучаться в комфортных условиях, с современным оборудованием и качественными музыкальными инструментами. Наша задача – сделать так, чтобы все больше детей могли заниматься творчеством на высоком уровне и получать качественное дополнительное образование», — отметила она.



Замминистра подчеркнула, с этого года обновление школ искусств и колледжей продолжается в рамках нацпроекта «Семья». К 2030 году в регионах России будет построено 50 новых школ искусств, а еще 120 учреждений будут капитально отремонтированы и реконструированы. В этих школах появятся современные классы для занятий музыкой, хореографией, живописью и театральным искусством. Программы дополнят цифровыми технологиями и интерактивными форматами.

При этом, как сказала замминистра, помимо ремонта и строительства, внимание уделяется и оснащению учреждений.

«Для начинающих музыкантов очень важно играть на качественных музыкальных инструментах. Это – основа основ. Сейчас благодаря нацпроекту в школах появились новые инструменты, и поставки активно продолжаются», — сообщила Алексеева

Так, к 2030 году планируется оснастить еще более 1700 школ искусств и училищ музыкальными инструментами и необходимым оборудованием: интерактивными досками, проекторами, мольбертами, гончарными кругами, учебными пособиями и другими материалами.