В Южно-Сахалинске чудом спаслась собака, выпавшая с 12-го этажа

В Южно-Сахалинске собака выпала с 12-го этажа и чудом уцелела, сообщает Telegram-канал Baza.

ЧП произошло в ЖК «Уюн-Парк» на улице Владимира Жириновского. По неизвестной причине овчарка выпала из окна квартиры на 12-м этаже и приземлилась в короб от кондиционера.

Очевидцы немедленно вызвали спасателей, а пока те ехали, растянули под окном полотно для страховки. Оно не пригодилось — спасатели вызволили животное и вернули его хозяевам.

В середине мая в Подмосковье голый мужчина выпал из окна 9-го этажа и застрял на седьмом в корзине для кондиционера. По словам владелицы этой квартиры, пострадавший оставил после себя следы крови и фекалий. А хозяйка квартиры, из которой выпал пьяный дебошир, обвинила его в действиях сексуального характера.

Ранее российская школьница выпала из окна на седьмом этаже и выжила.