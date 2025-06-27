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Мать пострадавшего в Шереметьево ребенка оказалась беременна

Беременная мать пострадавшего в Шереметьево ребенка находится с ним в больнице
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220 Selfmade studio/Shutterstock/FOTODOM

Мать ребенка, который пострадал в результате нападения в аэропорту Шереметьево, находится вместе с ним в больнице. Об этом заявил отец мальчика Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал, передает РИА Новости.

«Она на четвертом месяце беременности... очень плохо, дай бог, чтобы с моим будущим ребенком все было нормально», — сказал мужчина.

Отец пострадавшего добавил, что его жена переживает из-за некоторых комментариев о произошедшем. По его словам, если в аэропорту не смогли обеспечить безопасность, то где она может быть.

23 июня мальчик прилетел в Шереметьево вместе с матерью. Родительница отвлеклась, чтобы достать коляску. В этот момент 31-летний мужчина схватил ребенка и бросил на пол с высоты своего роста.

Пострадавший получил травму головы и позвоночника, пациента ввели в медикаментозную кому. Серьезных повреждений мозга мальчик не получил.

26 июня Химкинский суд Московской области заключил под стражу Владимира Витикова, который подозревается в нападении на ребенка в аэропорту Шереметьево. Мужчина будет содержаться под арестом до 24 августа.

Ранее отец пострадавшего в Шереметьево ребенка рассказал о его состоянии.

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