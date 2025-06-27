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Синоптик рассказал о погоде на черноморском побережье РФ

Вильфанд: на следующей неделе в Сочи ожидается погода, как в бархатный сезон
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JulyNov/Shutterstock/FOTODOM

На черноморском побережье России в середине следующей недели ожидается погода, характерная для бархатного сезона: температура воздуха плюс 23–25 градусов, а температура воды — 22 градуса. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, данный прогноз относится и к Сочи.

«Обычно бархатный сезон бывает в сентябре, а тут в июле», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что прогнозируемая температура воздуха на юге Европейской России будет на 1–1,5 градуса ниже нормы и составит плюс 25–30 градусов. При этом в степных районах Крыма столбики термометров поднимутся до плюс 32 градусов, а в континентальных районах Кубани — до плюс 31 градуса, добавил синоптик.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что ближе к выходным в столичном регионе начнет немного повышаться температура воздуха за счет солнечной погоды. По его словам, в пятницу, субботу и в первой половине воскресенья дожди в Москве не прогнозируются, однако к вечеру 29 июня они вновь вернутся.

До этого Вильфанд рассказал, что в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается тропическое лето со значительным превышением климатической нормы. Он отметил, что во многих регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов температура воздуха на 5–10 градусов выше обычной.

Ранее россиянам объяснили, как снизить метеочувствительность к сильным магнитным бурям.

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